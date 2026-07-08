وزارة العدل تبحث احتياجات المحاكم وتطوير الخدمات القضائية

أجرت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، زيارة ميدانية إلى فرع وزارة العدل بنطاق محكمة استئناف جنوب طرابلس، في إطار متابعة أداء فروع الوزارة والاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للهيئات القضائية.

وذكرت وزارة العدل أن الوزيرة حليمة إبراهيم عقدت اجتماعًا مع رئيس فرع الوزارة وعدد من الموظفين، حيث اطلعت على آليات العمل المتبعة، والخدمات التي يقدمها الفرع للمحاكم والهيئات القضائية الواقعة ضمن نطاقه.

كما استمعت وزيرة العدل إلى عرض حول الاحتياجات الأساسية والصعوبات التي تواجه سير العمل، وناقشت سبل معالجتها بما يساهم في رفع كفاءة الأداء داخل المرافق العدلية.

وأكدت حليمة إبراهيم أهمية توفير جميع المتطلبات اللازمة للمحاكم والهيئات القضائية، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تمكنها من أداء مهامها بكفاءة، بما ينعكس على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي زيارة وزيرة العدل ضمن جهود الوزارة لمتابعة أوضاع فروعها وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين في القطاع العدلي، بهدف تحسين الأداء ودعم سير العمل القضائي في مختلف المناطق الليبية.