وزيرة العدل تستعرض مهام جهاز الشرطة القضائية

استعرضت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد مصطفى أبو حرارة، المهام الموكلة للجهاز من حماية المؤسسات العدلية والقضائية، وتدريب وتأهيل أعضاء ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد اليوم الاثنين بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور نائب رئيس الجهاز والمشرف العام بإدارة العمليات والأمن القضائي.

كما ناقش اللقاء تأمين النزلاء أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم ومعاملة النزلاء باستخدام التقنية في إدارة السجون وفق معايير حقوق الإنسان المعمول بها محليا ودوليا.

وتم التطرق إلى الجهود المبذولة لحلحلة المشاكل التي تُعيق سير عمل الجهاز، والدعم الذي ستقدمه وزارة العدل بالطرق المتاحة لتنفيذ خطته لتطوير آلية عمله، والفروع التابعة له الموزعة على مختلف مدن ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.