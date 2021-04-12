وزيرة العدل تستلم مهام الوزارة في بنغازي

جرت يوم الأحد، مراسم الاستلام بين وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل بالحكومة المؤقتة بمدينة بنغازي، بحضور وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة ومدراء الإدارات.

هذا وألقت الوزيرة كلمة بالمناسبة ذكرت فيها بأنها مسرورة لوجودها بمدينة بنغازي لفتح صفحة جديدة من العمل الوطني، كما ذكرت بأنها تشرفت من قبل باستلام وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية من سابقاتها في حكومة الوفاق الوطني، واليوم تستلم من الحكومة الليبية المؤقتة لتدشن بها مرحلة جديدة للمستقبل وتتطلع فيه حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام الإداري والمؤسساتي،

وأكدت الوزيرة أنها لا تدعو للمركزية الإدارية ولا إلي تركيز السلطات، بل تهدف إلي اللامركزية الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين في كافة أرجاء البلاد، كما توجهت الوزيرة بالشكر والتقدير لكل من عملوا في هذه المرحلة وتحملوا الصعاب في وقت عصيب.

كما أكدت وزيرة العدل بأن أبوابها مفتوحة للجميع للاستماع إلي مطالبهم وشكاويهم، بحسب كما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

أستلام وزارة العدل لحكومة الوحدة الوطنية من وزارة العدل بالحكومة المؤقتة. جرت اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أبريل… تم النشر بواسطة ‏وزارة العدل الليبية – Ministry of Justice Libya‏ في الأحد، ١١ أبريل ٢٠٢١