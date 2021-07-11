وزيرة العدل تطلع على احتياجات الهيئات القضائية والمرافق العدلية في بنغازي

وصلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، أمس السبت، إلى مدينة بنغازي للاطلاع على سير العمل بفرع الوزارة والوقوف على احتياجاتها.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة بأن زيارة وزيرة العدل ستستغرق عدة أيام تبحث خلالها احتياجات الهيئات القضائية والمرافق العدلية بمدينة بنغازي إضافة إلى الاطلاع على سير العمل بفرع الوزارة.

وفور وصول الوزيرة قامت بمتابعة المشاريع التي تحت الإنشاء حيت استمعت إلى شروح وافية من المهندسين المشرفين على المشاريع ونسبة الإنجاز فيها.

معالي #وزيرة_العدل_تصل_إلى_مدينة_بنغازي للإطلاع على سير العمل بفرع الوزارة. وصلت صباح اليوم السبت 10 يوليو 2021 إلى… تم النشر بواسطة ‏وزارة العدل الليبية – Ministry of Justice Libya‏ في السبت، ١٠ يوليو ٢٠٢١