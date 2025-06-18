وزيرة العدل تعقد اجتماعاً مع رؤساء ومدراء الجهات التابعة للوزارة

عقدت حليمة إبراهيم، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومدراء عدد من الجهات التابعة للوزارة، وذلك بمقر ديوان الوزارة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مصلحة التسجيل العقاري، ومدير عام المعهد العالي للقضاء، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ونائب رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، بالإضافة إلى ممثل عن مركز التوثيق والمعلومات.

وناقش الاجتماع سير العمل في هذه الجهات، والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها، حيث أكدت الوزيرة على أهمية تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين كافة الإدارات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

وشددت الوزيرة على ضرورة تحديد الأولويات ووضع آليات واضحة لمعالجة التحديات القائمة، بما يضمن تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات التابعة للوزارة.