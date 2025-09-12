وزيرة العدل تُبارك المصادقة على اتفاقية نقل المحكومين مع إيطاليا

باركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، حليمة إبراهيم، اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وللشعب الليبي، بمناسبة مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي على اتفاقية نقل المحكومين بين ليبيا وجمهورية إيطاليا، والمبرمة بمدينة باليرمو في 29 سبتمبر 2023، والتي وقّعتها الوزيرة مع نظيرها وزير العدل الإيطالي.

وأعربت الوزيرة عن خالص شكرها وامتنانها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، لما قدمه من دعم كبير لإنجاح مسار هذه الاتفاقية، التي من شأنها تمكين السجناء الليبيين المحكومين في إيطاليا من قضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل ليبيا، بالقرب من أسرهم وفي محيطهم الاجتماعي.