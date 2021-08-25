وزيرة العدل تُتابع سير العمل بمحاكم ونيابات الزنتان وغريان

قامت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بزيارة محكمة الزنتان الابتدائية، ضمن جولتها صباح اليوم الأربعاء، لمحكمة استئناف غريان والمحاكم الابتدائية في نطاقها.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الزيارة تهدف للقاء القضاة بالمحكمة وأعضاء النيابات والاطلاع على سير العمل بالمحكمة والتحديات التي تواجههم.

واستمعت الوزيرة إلى العاملين بالمحكمة ووجهت بتذليل كافة الصعاب وتوفير الإمكانيات التي تسهم بالنهوض بالعمل القضائي والخدمة العدلية.