وزيرة العدل تُجري مباحثات في الجزائر

وصلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، إلى العاصمة الجزائر، حيث كان في استقبالها بمطار هواري بومدين الدولي وزير العدل الجزائري حافظ الأختام.

وتبحث الوزيرة خلال الزيارة مع الوفد المرافق لها، تعزيز التعاون الثنائي العدلي والقانوني بين البلدين، في مجالات تفعيل الاتفاقيات المبرمة بشأن تبادل المحكومين في القضايا الجنائية، والخبرات بمجالات التدريب والتأهيل في الخبرة القضائية والطب الشرعي، وإيفاد أعضاء الهيئات القضائية في مجال الدراسات العليا لما تكتسبه الجزائر من مراكز متخصصة، وكذلك في مهارات إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل لتحسين الأداء وكفاءة الأجهزة القضائية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل الليبية.

كما تقوم الوزيرة خلال الزيارة بلقاءات وزيارات ميدانية لعدد من المرافق العدلية والقضائية والشرطية للاطلاع عن كثب حول آلية العمل والتجربة الرائدة التي تتميز بها الجزائر في مجالات قطاع العدالة.

وفي تصريح للصحافة الجزائرية، أوضحت الوزيرة أن لقائها مع نظيرها الجزائري، كان “مهما ومثمرا” وتم خلاله تناول عدة مواضيع تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي، لاسيما من خلال تبادل الخبرات في مجال تأهيل الشرطة القضائية والطب الشرعي.