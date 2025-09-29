وزيرة العدل و«المجلس الوطني للحريات» يتفقان على تعزيز حقوق النزلاء

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، عبد المولى انتيشة المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود الوزارة الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان احترام حقوق الإنسان للنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين أوضاع النزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث تواجه العديد من السجون ومراكز الاحتجاز تحديات متعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة الإنسانية للنزلاء.

ويعتبر التعاون بين وزارة العدل والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان خطوة مهمة نحو تطوير السياسات والإجراءات التي تهدف إلى رفع مستوى حقوق الإنسان وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وهذه المبادرات تأتي أيضاً استجابةً لتوصيات منظمات حقوقية محلية ودولية تسعى لضمان بيئة أكثر عدلاً وإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

