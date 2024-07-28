وزيرة قطرية توجه انتقادا للوحة محاكاة «العشاء الأخير» في أولمبياد باريس 2024

وجهت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، لولوة الخاطر، انتقادات لاذعة على توصيف المسيح واصفه أسلوب تمثيله بـ”المخزي” وذلك وسط الضجة العالمية التي أثيرت حول عرض وصف بأنه تجسيد للوحة “العشاء الأخير” للمسيح بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وقالت الخاطر في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) دون تسمية مباشرة لدورة الالعاب الأولمبية: “كمسلمة أنا أرفض وأستنكر تماما الطريقة المهينة التي تم بها وصف السيد المسيح عليه السلام.

إنني أعرب عن تضامني مع زملائي المسيحيين الذين تعرضوا للإهانة، وهم على حق في ذلك.. ما رأيناه مثير للاشمئزاز تمامًا، لكن للأسف هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا التمثيل المخزي ليسوع المسيح في بعض وسائل الإعلام والإنتاج الفني الغربي”.

وأضافت: “يحب البعض أن يزعموا أنهم ’تحرروا‘ من الدين، لكن الحقيقة هي أنهم أصبحوا فقط أسرى لرغباتهم غير المنضبطة، ولم يعد البشر مهمين طالما أن آلة المال تحسب”.

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، قد أكد في بيان: من الواضح أنه لم تكن هناك أبداً نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي جماعة أو معتقد ديني، على العكس من ذلك، كان الهدف من كل لوحة من لوحات حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هو الاحتفاء بالمجتمع والتسامح”.

وأضاف: “بالنسبة للاحتفالات، استلهم توماس جولي (المخرج المسرحي الذي تمّ تكليفه بتنظيم الحفل) من لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة لإنشاء الديكور، إنه ليس الفنان الأول الذي يشير إلى عمل فني مشهور عالمياً، من آندي وارهول (فنان أمريكي) إلى عائلة سيمبسون (مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي)، كثيرون فعلوا ذلك من قبله”.

"أليس لهذا السقوط من قاع ؟"



السيدة @Lolwah_Alkhater وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، معلقة على مشاهد من حفل افتتاح أولمبياد #باريس2024 :



"صلى الله وسلم على سيدنا المسيح عيسى بن مريم كلمة الله، والحكمة المهداة، كريما عزيزا في الدنيا والآخرة، لا يضره سفه الجاهلين كما لم… pic.twitter.com/0hOM85sI88 — Fatma (@Fatma_Kh_) July 28, 2024