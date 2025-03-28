 وزير أمريكي يثير جدلاً واسعاً بسبب كلمة «كافر».. ما القصة؟

تصدّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أحديث رواد مواقع التواصل، بعد أن “نشر صورة له ظهر فيها وقد وشم كلمة “كافر” باللغة العربية على ذراعه اليمنى”، وكتب على منصة “إكس” إلى جانب الصورة: “قضيت يومي مع محاربي فرقة SDVT-1 في قاعدة PHH المشتركة، هؤلاء الجنود هم نخبة النخبة، متخصصون في التخفي والتحمل والقتال.. يخافهم أعداء أمريكا ويطمئن لهم حلفاؤنا”.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “استغرابهم من اختيار هذا التوقيت بالذات لنشر الصورة، خاصة في ظل تزامنها مع تصاعد الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم العربي، والتي تُعزى المسؤولية الكبرى في تفاقمها إلى السياسات الأمريكية”.

يذكر أن “هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها وزير الدفاع الأمريكي الجدل، وسبق أن أثار ضجة بسبب وشم “صليب القدس”، والذي اعتبره البعض رمزا للقومية البيضاء المتطرفة”.

ورد هيغسيث على هذه الانتقادات في مقابلة سابقة مع “شبكة فوكس نيوز” في يونيو الماضي قائلا: “تم اتهامي بأنني متطرف أو قومي أبيض بسبب الوشم الذي حصلت عليه من قادتي العسكريين السابقين”، موضحا أن “الوشم ذو دلالة دينية بحتة”.

يذكر أن “صليب القدس يحمل أهمية تاريخية ودينية، حيث يظهر حتى اليوم على علم دولة جورجيا، إلا أن بعض الجماعات اليمينية المتطرفة استولت على هذا الرمز وحولته لتمثيل أيديولوجية معادية للمسلمين”.

مثل الدجال مكتوب بين عينيه كافر

وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" يظهر في صورة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وعلى ذراعه وشم "كافر" باللغة العربية!! pic.twitter.com/sBY3XH8uYA — حامد العلي (@Hamedalalinew) March 26, 2025

Also proud to present the Navy and Marine Corps Medal to Chief Petty Officer Navy Diver Pierce Decker. pic.twitter.com/W1Pa9sLrTc — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) March 25, 2025