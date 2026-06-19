وزير إسرائيلي يهدد: إسرائيل ستشن حرباً على سوريا عاجلاً أم آجلاً

هدد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي بأن إسرائيل ستشن حربًا على سوريا عاجلًا أم آجلًا، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا بشأن مستقبل العلاقات والتوترات في المنطقة.

وأعرب شيكلي، في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسرائيلية “103FM” التابعة لصحيفة “معاريف”، عن قلقه من طبيعة التحالف السوري التركي، معتبرًا أن الحكومة السورية تميل إلى الدوران في الفلك التركي، وهو ما وصفه بأنه يشكل تحديًا استراتيجيًا لإسرائيل.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن سوريا وتركيا تشكلان، بحسب رأيه، تهديدًا أكبر لإسرائيل من إيران، وذلك في سياق حديثه عن التحولات الجيوسياسية في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من توقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ما أضفى مزيدًا من التعقيد على المشهد الإقليمي.

وفي سياق متصل، قدّم المحلل السياسي سعيد جودة قراءة للوضع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنظر بقلق إلى ما تعتبره تمددًا تركيًا داخل مفاصل القرار السوري، في ظل دعم أنقرة لقوى سياسية داخل سوريا وامتلاكها حضورًا عسكريًا وميدانيًا داخل الأراضي السورية.

وأوضح جودة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار سابقًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساهم في وصول الرئيس السوري “الشرع” إلى السلطة في دمشق، وهو ما تعتبره إسرائيل عاملًا يزيد من حساسيتها تجاه الدور التركي.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على منع أي توسع عسكري تركي في بعض المناطق السورية، مشيرًا إلى أنها سبق وأن استهدفت مواقع ومطارات في حمص وحماة بعد محاولات تركية لإنشاء وجود عسكري متقدم، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن أنقرة لا تزال تمتلك تأثيرًا سياسيًا قويًا داخل سوريا، وقدرة على التأثير في مسار الانفتاح السوري على الدول الأخرى، بما في ذلك ملف العلاقات مع إسرائيل.

وختم المحلل السياسي بالإشارة إلى أن إسرائيل تتابع التطورات في سوريا عن كثب، وتتعامل مع احتمال التصعيد العسكري كخيار مطروح، سواء بدوافع أمنية أو في إطار ما وصفه بمخاوف سياسية متكررة من التمدد التركي في المنطقة.

سوريا.. اعتقال 3 ضباط كبار سابقين من المخابرات الجوية في عمليات أمنية بدمشق

أفادت معلومات متداولة بقيام السلطات في سوريا باعتقال اللواء السابق في إدارة المخابرات الجوية السورية عز الدين إسماعيل، إلى جانب ضابطين سابقين آخرين، وذلك خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين جرتا في العاصمة دمشق.

وبحسب المعطيات، جرى توقيف اللواء عز الدين إسماعيل، المدير الأسبق لإدارة المخابرات الجوية، وهو من مواليد عام 1947 وينحدر من قرية بسطوير التابعة لمدينة جبلة، في عملية أمنية لم تُكشف تفاصيلها الرسمية حتى الآن.

وتشير المعلومات إلى أن إسماعيل تولى قيادة إدارة المخابرات الجوية بين عامي 2002 و2006، كما يُتهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وهي القضية التي لا تزال تحظى باهتمام دولي واسع.

وفي سياق متصل، شهد حي الدويلعة في العاصمة دمشق عملية أمنية أخرى أسفرت عن اعتقال اللواء حميدان العرسان، الذي شغل منصب القائد السابق لما كان يُعرف بـ“قوات الدفاع الوطني” في محافظة دير الزور خلال فترة النظام السابق، إضافة إلى اللواء عبد السرحان العلي، وذلك ضمن إجراءات أمنية متزامنة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجهات المختصة توضح تفاصيل العمليات أو الخلفيات القانونية للتوقيفات، فيما تتضارب المعلومات المتداولة حول طبيعة الاتهامات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين.