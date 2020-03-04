وزير إيراني أصيب بفيروس «كورونا»

ارتفاع عدد وفيات كورونا في طهران إلى 77، والمصابين إلى أكثر من 2300 [انترنت]

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الصناعة والتجارة والمعادن رضا رحماني أصيب بفيروس كورونا الجديد.

وذكر موقع “عصر إيران” الإخباري، الأربعاء، أن الأطباء شخصوا إصابة رحماني بفيروس كورونا، وأنه نقل من مستشفى ” إمام خميني” في طهران إلى مستشفى جديد (دون ذكر اسمه) حيث يرقد في العناية المركزة.

وأضاف الموقع أن الحالة الصحية لرحماني أفضل من الأيام السابقة.

والثلاثاء، أعلنت طهران ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 77، والمصابين إلى أكثر من 2300.

وسبق أن أُعلن أن من بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان “مجتبى ذو النور”، و5 أعضاء في البرلمان، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة “معصومة ابتكار”، ونائب وزير الصحة إيرج حريرجي، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم محمد رضا قدير.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في العديد من دول العالم، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع

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