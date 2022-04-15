وزير الأشغال العامة في حكومة «باشاغا» يبحث ملف إعمار بنغازي

بحث وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب ، نصر شرح البال، الخميس، سبل دعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في بنغازي، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الإعمار بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي-درنة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني، ومدير المرصد الحضري بالمدينة، بحسب ما ذكره مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء للحكومة المكلفة.

وتطرق شرح البال، خلال اجتماعه، إلى ملف التعويضات عن أضرار الحرب وسبل تسهيل الإجراءات بصندوق الإعمار لممارسة عمله المكلف به.

وشدد شرح البال، على ضرورة الكشف عن مشاريع صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي المتعاقد عليها والمستهدفة، لمنع ازدواجية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة.

كما نبَّه شرح البال، إلى ضرورة التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني ببنغازي، لإنجاز المشاريع وفقا للمخطط المعتمد لديها.