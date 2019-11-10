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وزير الأوقاف الجزائري يُطالب بالاستعجال في انتخاب رئيس للبلاد

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2019 - 13:51
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اعتبر الوزير الجزائري أن رغبة الشعب الجزائري في التغيير لا تشكل إطلاقاً مصدراً للخوف والقلق. [إنترنت]

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي أن التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري لا يمكن أن يحدث دون مؤسسات، مؤكداً ضرورة الاستعجال في انتخاب رئيس.

حيث ذكر بلمهدي أن التغيير الذي ينشده الجزائريون يتطلب رئيساً مهمته تلبية هذا المطلب وضمان تجسيده على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الشعب الجزائري أصبح في الأشهر الأخيرة نموذجاً في أعين العالم وذلك بفضل درجة وعيه وسلميته.

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هذا واعتبر الوزير الجزائري أن رغبة الشعب الجزائري في التغيير لا تشكل إطلاقاً مصدراً للخوف والقلق، مؤكداً أن المرافقة التي تم ضمانها إلى غاية يومنا هذا مكنت من الحفاظ على الجانب السلمي لهذه الديناميكية الشعبية وتجنب انحرافها عن مسارها.

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