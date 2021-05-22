وزير الإسكان التونسي: مستقبل تونس هو مستقبل ليبيا وجاهزون لإعادة إعمارها

أكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ، أن انطلاق استغلال القسط رقم 8 من طريق بن قردان رأس إجدير الممتد على طول 92 كلم، سيساهم في دعم التكامل بين تونس وليبيا من أجل اقتحام السوق الأفريقية.

وأضاف الدوخ في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن 150 مؤسسة تونسية تعمل في عدّة مجالات ستشارك في الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي الذي ستحتضنه العاصمة الليبية طرابلس أيام 23 و24 و25 من شهر مايو الجاري، تحت شعار “منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا”.

وعبر الدوخ عن أمله في أن تساهم الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا، في فتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي التونسي الليبي ودعم التكامل والاندماج بين البلدين.

وأكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسية، أن وفدا يترأسه رئيس الحكومة هشام المشيشي، سيتجه إلى ليبيا للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الإعمار في ليبيا وسيشارك قرابة 150 عارض من تونس في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

وشدّد الدوخ على ضرورة تحقيق اندماج تنموي كامل بين ليبيا وتونس بهدف الولوج إلى السوق الإفريقية معا قائلا إن مستقبل تونس هو مستقبل ليبيا.