وزير الإسكان: سنعمل على إيجاد حلول للمشروعات المتوقفة

أجرى وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عصام التموني، جولة ميدانية في منطقة الهضبة بطرابلس، التقى خلالها عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بأوضاع الطرق والإنارة وعدد من المشروعات المتوقفة في المنطقة.

وخلال الجولة، عبّر السكان عن احتياجاتهم الخدمية، مؤكدين أهمية تحسين البنية التحتية ومعالجة المختنقات التي تؤثر على حياتهم اليومية، فيما أكد الوزير حرص الوزارة على متابعة هذه الملفات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

كما تفقد الوزير أحد المباني المتضررة في المنطقة، واطلع على أوضاع السكان داخله، موجهاً الجهات المختصة بدراسة الحالة والعمل على وضع حلول عاجلة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشاد أهالي المنطقة بزيارة الوزير، معتبرين أنها أول زيارة من نوعها لمسؤول وزاري إلى المنطقة، حيث استمع بشكل مباشر إلى مطالبهم وتفاعل مع احتياجاتهم على أرض الواقع.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية في مختلف المناطق، ضمن نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع المواطنين، وتسريع معالجة المختنقات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات العامة.