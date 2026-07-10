وزير الإسكان: نعمل على معالجة «المختنقات» وتحسين مستوى الخدمات

أكد وزير الإسكان والتعمير في ليبيا المهندس عصام جمعة التموني دعم الوزارة لاحتياجات بلديات قصر بن غشير وسيدي السائح والسبيعة والعواتة، خلال اجتماع عقده مع عمداء البلديات لمناقشة الملفات الخدمية ذات الأولوية.

وعُقد الاجتماع في ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالعاصمة طرابلس، الخميس 9 يوليو 2026، حيث بحث الوزير مع عمداء البلديات أوضاع الخدمات العامة وسبل معالجة التحديات التي تواجه المناطق المعنية.

ورحب المهندس عصام جمعة التموني بعمداء البلديات، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل المباشر مع السلطات المحلية والاستماع إلى احتياجات المناطق، بما يسهم في وضع الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.

وناقش الاجتماع أوضاع البنية التحتية في البلديات الأربع، إلى جانب التحديات المتعلقة بشبكات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، إضافة إلى احتياجات أعمال الصيانة والتطوير وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأكد وزير الإسكان والتعمير حرص الوزارة على متابعة الملفات المطروحة وفق الأولويات الفنية والإمكانات المتاحة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المختنقات القائمة ووضع الحلول المناسبة بما يدعم التنمية ويحسن مستوى الخدمات.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارة الإسكان والتعمير والبلديات المعنية، وتعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في متابعة المشاريع الخدمية والاستجابة للاحتياجات المحلية.