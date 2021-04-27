وزير الإسكان يتفقد مخيمات نازحي تاورغاء في بنغازي

أجرى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام، يوم الاثنين، زيارة تفقدية لمخيمات نازحي تاورغاء بمدينة بنغازي.

وشملت الزيارة مخيم الرياضية ومخيم قاريونس، تم خلالها عقد لقاء مع الأهالي والاستماع لمتطلباتهم، للعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بملف تاورغاء، وعزمه طرح فكرة مشروع إنشاء عدد (1000) وحدة سكنية بمدينة تاورغاء؛ لدعم العودة الطوعية للسكان، وشدّد على أهمية عودة السكان إلى مدينتهم، مشيراً إلى أن الحكومة في حال توفر الميزانية الكافية لن تدخر جهداً في دعم مشاريع إعادة الإعمار بكل المناطق المتضررة من الحرب طيلة السنوات الماضية.

وتقدم أهالي تاورغاء والمشرفين بالمخيمات بالشكر للوزراء، على هذه الزيارة والتي تركت انطباعاً جيداً، كونها الزيارة الأولى من نوعها لوفد من حكومة الوحدة الوطنية، لينقل طلباتهم للحكومة، والبدء في العمل المشترك لتشجيع العودة الطوعية لسكان المخيمات في كل مكان بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.

من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، على دعمه الجهود التي تصب في تنظيم عودة طوعية وآمنة وبكرامة لكل المهجرين قسراً، وأن التركيز حاليا على تهيئة الظروف للعودة، داعياً أبناء تاورغاء إلى تهيئة أنفسهم لبناء مدينتهم من جديد، موضحاً أن رئيس الحكومة مهتم جداً بملف تاورغاء، وأجرى زيارة للوقوف على ما تعرضت له هذه المدنية من أضرار تحتاج لعمل مشترك وتوحيد كافة الجهود لإعادة الإعمار، وتهيئة فرص العمل للشباب، وشدّد على أهمية تكاثف جميع الجهود وعمل الجهات المعنية من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمواطنين بالمخيمات.