وزير الإسكان يستعرض تجربة ليبيا التنموية في القاهرة

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة الذي عُقد في القاهرة، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد خلال الفترة 4-8 نوفمبر 2024، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وخلال مداخلته، استعرض الغاوي “أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك المخططات العمرانية والمشروعات السكنية والخدمية والاستثمارية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع”.

وأكد “على أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية لتحقيق التنمية المستدامة”.

وأعرب “عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على المنتدى، وخاصة الاجتماع الوزاري الأفريقي، متطلعاً إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية”.

هذا وافتتح رئيس الوزراء المصري الاجتماع بكلمة ترحيبية سلط فيها الضوء على “أهمية تطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في القارة الأفريقية وإعداد التقارير المتعلقة بالأجندة الحضرية الأفريقية”.

وشهد الاجتماع كلمات لكل من وزير الخارجية المصري، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزيري الصناعة والنقل والإسكان المصريين، تناولت المشاريع التنموية في مصر، مصحوبة بعرض مرئي شامل للتجربة المصرية في مختلف القطاعات.