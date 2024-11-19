وزير الإسكان يطلع سفير صربيا على مشروع «الطريق الدائري الثالث»

التقى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، سفير جمهورية صربيا لدى ليبيا دراغون تودور فيتش، ووفدًا من مجلة “الدبلوماسية والتجارة العربية” (Arab Diplomacy and Trade Magazine)– وهي مجلة تصدر باللغة الإنجليزية– وذلك للتعريف بمشاريع البنية التحتية في ليبيا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى اعظومة”، ووكيل الوزارة لشؤون الفنية “خالد العبدلي”، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط “محمد الشريف”.

وقام الوفد، عقب اللقاء، “بزيارة ميدانية لمشروع الطريق الدائري الثالث، أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي تُنفذها حكومة الوحدة الوطنية ضمن خطة “عودة الحياة” لإعادة إعمار البلاد بعد عام 2011″.

واطلع الوفد على “الخطط التفصيلية للمشروع، وشاهد عناصر الخرسانة الجاهزة (Precast) في موقع الفلاح، بالإضافة إلى زيارة جسر الفلاح وجسر تقاطع طريق المطار. رافق الوفد خلال الزيارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة”.

وتهدف هذه الزيارة إلى “إبراز جهود حكومة الوحدة الوطنية في دفع عجلة التنمية وإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وقد سلّم الوزير درعًا تذكاريًا لسفير جمهورية صربيا تقديرًا لزيارته”.