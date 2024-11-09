وزير الإسكان يلتقى مندوب ليبيا بجامعة الدول العربية

على هامش المشاركة في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في القاهرة، التقى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي”، مع كل من السفير “عبد المطلب ثابت”، مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “رانيا هدية”.

واستهل السفير الاجتماع “بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له، “مثنيًا على مشاركتهم بهذا المنتدى، وأثنى على جهودهم المبذوله لتطوير المشاريع التنموية والسكنية”.

من جهته أعرب الوزير على ترحيبه، وناقش خلال هذا الاجتماع “الحلول لمعالجة أزمة السكن والعشوائيات وأبدى معاليه اهتمامه للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لتوسيع الأفاق، و النظر للتحديات التي واجهتهم واكتشاف الحلول المبتكرة”.

كما تناول هذا الاجتماع “مشاركة ليبيا بهذا المنتدى ومناقشة التوصيات الناتجة ،وماهي الأولويات التي تسعى الوزارة للعمل عليها وتطويرها”.

كما التقى الغاوي، مع الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “رانيا هدية”، على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة.

وناقش الجانبان التعاون في مشاريع التنمية الحضرية، بما يشمل مقترح إنشاء منصة لعرض التجربة المصرية ومشروع إدارة النفايات الصلبة، ورحب الوزير بالمقترحات وأكد على أهمية التعاون في تأهيل الكوادر والاستفادة من الخبرات.

من جانبه، شدد وكيل الوزارة على أهمية معالجة العشوائيات بمخططات تتناسب مع المجتمع. اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لتحقيق التنمية المستدامة.