وزير الإسكان يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في القاهرة

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، مع الممثل الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانية هدية، على هامش المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين، بما في ذلك عبدالمولى اعظومه وكيل وزارة الإسكان لشؤون المناطق المتضررة، وعايدة ربانة مدير مكتب تونس وليبيا، و وائل الأشهب استشاري إعادة الإعمار.

استهلت هدية الاجتماع بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له، مثنيةً على مشاركتهم في المنتدى، الذي يعد ثاني أكبر تجمع للأمم المتحدة بعد قمة المناخ.

وقدمت “مقترحًا لإنشاء منصة لعرض التجربة المصرية مع البرنامج، بالإضافة إلى استعراض مشروع إدارة النفايات الصلبة المنفذ بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في عدة بلديات”.

بدوره، أعرب الوزير عن “ترحيبه بالمقترحات المقدمة، وناقش الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والإسكانية الجارية. كما أشار إلى أهمية التعاون مع برنامج المستوطنات البشرية في تأهيل وتدريب الكوادر والاستفادة من الخبرات المحلية والاستراتيجيات الوطنية”.

في ختام الاجتماع، شدد الوزير على “أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز التنمية المستدامة في المستقبل”.