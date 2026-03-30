وزير الإسكان يوجّه بتذليل العقبات أمام صرف «تعويضات المتضررين»

وجّه وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس عصام التموني، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام صرف تعويضات المواطنين المتضررين من أضرار الحرب، خلال اجتماع عقده مع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، عبد المولى اعظومة، ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية لتعويضات أضرار الحرب.

وخُصص الاجتماع لاستعراض أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة، وبحث السبل الكفيلة بتجاوزها لضمان تحقيق العدالة في صرف التعويضات والتخفيف من معاناة المتضررين. كما تم تحليل أسباب التأخر في إغلاق هذا الملف الحيوي، ومناقشة معالجات عملية ترتكز على تعزيز الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن إنجاز الملف في أقرب الآجال.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومخاطبتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول المواطنين على تعويضات عادلة، وإزالة أي عوائق إدارية قد تواجههم.

وفي ختام الاجتماع، شدّد المهندس عصام التموني على ضرورة تكاثف الجهود وتكامل الأدوار بين اللجنة وكافة الجهات المعنية، وتعزيز قنوات التعاون لضمان تسريع إجراءات صرف التعويضات وتحقيق الاستجابة الفاعلة لحقوق المواطنين المتضررين.