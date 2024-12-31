وزير الإعلام السوري: المنشقون عن النظام هم من سيقودون المرحلة المقبلة

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر، “إن الإدارة السورية الجديدة ورثت من النظام البائد مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية”، مؤكدا “أنهم لا يريدون الاستمرار “بالإعلام الأمني” الذي اعتمد عليه ذلك النظام”.

وأكد وزير الإعلام السوري، “أن الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة”.

وبحسب قناة الجزيرة، دعا العمر، “إلى ردع ما سماه “عدوان الثورات المضادة” وذلك بعد عدد من المواجهات لقوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة مع فلول ومليشيات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في أنحاء متفرقة من البلاد”.

وقال العمر “مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان يجب أن تكون لدينا عملية ضد الثورات المضادة”.

اكتشاف 5 مقابر جماعية في حلب

أبلغ أحد سكان مدينة حلب قيادة الشرطة “بوجود مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث”.

وقال العميد أحمد لطوف قائد شرطة محافظة حلب، “إنه تم العثور على 5 مقابر جماعية في المدينة، في حين أظهرت وثائق رسمية أن الآلاف من ضحايا التعذيب دفنوا في تلك المقابر”.

ووفقا لقناة الجزيرة، “فقد دفنت 7 آلاف جثة في خان العسل غربي حلب، ومعظمها لمدنيين ماتوا تحت التعذيب، كما أظهرت الوثائق أن 1500 معتقل ماتوا تحت التعذيب، دفنوا في مقبرة حلب الجديدة، وكذلك، دفن 1200 معتقل ممن ماتوا تحت التعذيب في مقبرة نقارين بمدينة حلب”.

وبحسب القناة، “تضم مدينة القطيفة على بُعد 70 كيلومترا شمالي العاصمة دمشق، أكبر مقبرة جماعية مكتشفة حتى الآن، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن عدد المدفونين هناك يقدر بعشرات الآلاف”.

وفي وقت سابق، قال منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية لقناة الجزيرة، “إنه تم اكتشاف 16 مقبرة حتى الآن في مناطق سورية مختلفة”.