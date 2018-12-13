وزير الإقتصاد والصناعة يشارك في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة

شارك وزير الإقتصاد والصناعة د.علي عبد العزيز العيساوي، صباح اليوم الاربعاء 12 ديسمبر 2018م ، في فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء الاقتصاد والتجارة الأفارقة و الذي يعقد في الفترة من 12الى 13 الشهر الجاري والذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة.

وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة اتفاقية منطقة التجارة الحرة في افريقيا والتي بدورها سوف تساهم في تنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية لتحقق معدلات نمو عالية وتزيل العوائق الجمركية بينهم.

وتشارك دولة ليبيا بوفد رفيع في هذا الاجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة و مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية و المكلف بمتابعة الملف الافريقي بوزارة الاقتصاد ومندوب عن بعثة ليبيا لدى الاتحاد الافريقي.