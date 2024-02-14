وزير الاسكان يطلع على واقع الحال في مدينة زليتن

تابع وزير الإسكان والتعمير، بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي”، ورئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك”، أمس الثلاثاء، مع المعنيين في مدينة زليتن، نتائج ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الاجتماع يأتي ضمن متابعة الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة، لتذليل الصعوبات أمام تنفيذ الأعمال بالبلدية بالشكل المطلوب، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وتناول الاجتماع برنامج الإسكان العام، والمشروعات المتوقفة بالبلديات، حيث تم استعراض رؤية وزارة الإسكان والأجهزة المعنية والخطوات المتخذة لاستكمال هذه المشروعات والاستفادة منها لصالح المواطنين.

حضر الاجتماع مدير جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق، ومدير مصرف الادخار، والإدارات المختصة.