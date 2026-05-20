وزير الاقتصاد: أولوية الحكومة تهيئة «بيئة استثمار» جاذبة

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سبل تعزيز الاستثمار في ليبيا وتطوير مسارات التنويع الاقتصادي، وذلك خلال اجتماعٍ عقد في العاصمة طرابلس بحضور وزير الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة وعددٍ من مديري الإدارات بالوزارة.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون الفني والاستشاري بين الجانبين في ثلاثة محاور رئيسية شملت تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخٍ جاذبٍ للاستثمار، وتعزيز التنافسية وتطوير كفاءة الأسواق، إلى جانب دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية في البلاد.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة خلال اللقاء أن تهيئة بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية تأتي ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى بدء مراجعة وتعديل اللوائح المنظمة لتسجيل الشركات الأجنبية بهدف معالجة الاختناقات الإدارية وتبسيط الإجراءات بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النشاط الاقتصادي.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الخبرات الفنية في تطوير السياسات الاقتصادية، بما يسهم في دعم مسار التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.