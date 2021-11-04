وزير الاقتصاد اللبناني: 60% من السكان يعيشون تحت خط الفقر

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلاّم، إن حوالي 60% من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

وحذّر سلاّم خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الاتصال المرئي، حذّر من استمرار التدهور الاقتصادي ما لم يتم اعتماد خطة إصلاحات مالية واجتماعية.

وأوضح سلاّم أن العامين الماضيين كانا الأسوأ في لبنان حيث شهد أزمة اقتصادية ومالية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان انخفض من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021،

وبيّن سلام أن الليرة اللبنانية لا تزال تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جدا، مضيفاً انّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد انخفض بنسبة 37.1%.

وكشف سلاّم أن نسب الفقر والبطالة في لبنان آخذة في الارتفاع، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نسبتهما تبلغ 40% و35% على الترتيب بين الشباب.

الجدير بالذكر أنّ قيمة الليرة اللبنانية انهبطت على مدى عامين لتصل إلى نحو 20 ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية، مقابل 1515 ليرة للدولار السعر الرسمي.