وزير الاقتصاد: رؤية متكاملة لضبط السوق والقضاء على تهريب العملة

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويّج إن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لتنظيم السوق الليبي، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتركز هذه الرؤية على حماية المستهلك، وتحقيق استقرار الأسعار، والقضاء على ظاهرة تهريب العملة، إلى جانب إعداد موازنة استيرادية استرشادية تضمن توجيه الطلب الحقيقي وتنظيم حركة الاستيراد.

وأوضح الحويّج أن الوزارة شرعت في منح مزايا للتجار الشرفاء والداعمين للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن التعامل بحزم سيكون حاضرًا في مواجهة تجار تهريب العملة وكل من يستغل قوت المواطن، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الضبطية المختصة.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستواصل ممارسة مهامها القانونية دون تراجع، وبالتنسيق المباشر مع الجهات الضبطية والأمنية المختصة، من أجل القضاء على ما وصفهم بهوامير الفساد، وضرب شبكات الاحتكار وتهريب العملة، وفرض هيبة الدولة داخل السوق الليبي.

وأكد الوزير أنه تعزيزًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ستعمل الوزارة على نشر قوائم السلع الموردة بصورة دورية، مرفقة بالتسعيرة الاسترشادية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع والمتابعة، ويسهم في الحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك.

وفي السياق ذاته، دعا وزير الاقتصاد والتجارة وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد دائم للرد على جميع الاستفسارات وتوضيح أي لبس للرأي العام.

وشدد الحويّج على أن حملات الوزارة الرقابية ستستمر دون توقف حتى يتم تنظيم التجارة في البلاد ووضع حد لحالة الفوضى والممارسات غير المشروعة، رغم ما وصفه بمحاولات إبعاد الوزارة عن أداء دورها وأهدافها الوطنية.

وختم وزير الاقتصاد والتجارة تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق حاسمًا، قائلًا إن هذه السنة هي سنة الحسم، إما تنظيم التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، أو الفشل في تحقيق ذلك.