وزير الاقتصاد: نستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ 60%

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص عبدالمجيد عبدالكريم ورئيس مؤسسة «بيكر» العالمية للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية دوغلاس بيكر، وأصحاب الشركات العالمية الرائدة بعدد من المجالات.

وبحسب صفحة وزارة الاقتصاد على الفيسبوك، خُصّص الاجتماع لطرح ومناقشة أوجه التعاون بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسة «بيكر» للاستشارات لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة.

وقال الحويج خلال اللقاء: إن الوزارة تستهدف تنويع مصادر الدخل للقطاعات غير النفطية، بما يخفض اعتماد الدولة على صادرات قطاع النفط إلى 40%، بحيث تشكل الـ60% الأخرى من إجمالي الدخل عبر مشاريع استثمارية بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأكد الحويج، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى توظيف الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتنويع الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتطلب شراكة طويلة الأمد مع الشركات العالمية الرائدة لدعم وتطوير العناصر الوطنية وإدارة الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل.

ودعا وزير الاقتصاد مؤسسة «بيكر» إلى المشاركة في تنفيذ خطة الوزارة لتنشيط تجارة العبور والمناطق الحرة لاستهداف السوق الأفريقية، والتي تتطلب تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات والطرق والاتصالات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص عبدالمجيد عبدالكريم، إن الهدف من زيارة مجموعة «بيكر» والشركات المرافقة لها هو تشارك شركة Ppp في تمويل مشروعات بصندوق تمويل رأس ماله 2.5 مليار دولار.

هذا وحضر الاجتماع ممثلين عن الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.