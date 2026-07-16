وزير الاقتصاد: نسعى لتعزيز حضور الشركات البريطانية في السوق المحلية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل بوشيحة مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم عودة الشركات البريطانية الكبرى للعمل والاستثمار في السوق الليبية، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.

وتناول اللقاء فرص زيادة حضور الشركات البريطانية في عدد من القطاعات الحيوية، بينها الطاقة، والتعدين، والخدمات، وتقنية المعلومات، إلى جانب بحث آليات تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاعين الخاصين في ليبيا والمملكة المتحدة.

واستعرض وزير الاقتصاد والتجارة رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمرحلة “جودة الحياة”، التي تأتي استكمالًا لخطة “عودة الحياة”، وتركز على خلق الثروة للمجتمع عبر الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تهدف إلى دعم تنويع الاقتصاد الليبي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما ناقش الجانبان استكمال تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال الليبي البريطاني، ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم التبادل التجاري والاستثماري.

ويهدف المجلس إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة، وتسهيل التواصل بين الشركات الليبية والبريطانية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.