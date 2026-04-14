وزير الاقتصاد: نعمل على تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة في ديوان الوزارة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وضم الاجتماع مدير إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية، ومدير إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص، ومدير إدارة التجارة الداخلية، حيث جرى بحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والدولي، مع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، والفرص المتاحة لدعم مسار الإصلاح والتنمية.

كما تناول اللقاء نتائج توحيد الإنفاق الحكومي وانعكاساته على تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب مناقشة قضايا اقتصادية محورية، في مقدمتها تحسين مستوى معيشة المواطن، وتطوير القطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وأكد الحاضرون أهمية الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة ومؤسساتها، خصوصًا في مجالات بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن ليبيا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة يمكن أن تسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز حضورها الاقتصادي إقليميًا ودوليًا.