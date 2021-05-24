وزير الاقتصاد: نهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس

شارك وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أمس الأحد، في افتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي على أرض معرض طرابلس الدولي، بحضور وفد وزاري يترأسه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبمشاركة رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، وعدد من وزراء الحكومة.

ويستمر المنتدى حتى 25 مايو الجاري، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، ومجلس رجال الأعمال التونسي الأفريقي، ويتضمن معرض تجاري مشترك بين دولتي ليبيا وتونس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن المنتدى يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالسوق الليبي والتونسي ودعم الصادرات المحلية وتحفيز التبادل التجاري وعقد الإتفاقيات والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال بالبلدين وفتح أسواق نحو أفريقيا.

وأشار الوزير خلال كلمة ألقاها في الافتتاح، إلى أن المنتدى والمعرض الليبي التونسي بداية لشراكة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمار وعقد إتفاقيات عدة منها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

كما جدد الوزير دعوته إلى الجانب التونسي بدعم الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة (زوارة، مصراته، طبرق) الواقعة ضمن مناطق تجارة العبور، مؤكداً على أهمية دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية أمام رجال الأعمال وحركة المواطنين بين البلدين عبر كافة المنافذ.

وزير الإقتصاد والتجارة يشارك في إفتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي. شارك وزير الإقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٢٣ مايو ٢٠٢١