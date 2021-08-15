وزير الاقتصاد والتجارة يحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم»

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، القرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها او التعامل بها.

ونص القرار في مادته الأولى، على حظر استيراد مادة “برومات البوتاسيوم” ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

كما نص القرار في المادة الثانية، على حظر استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، ويحضر حضراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

ووجه القرار ضمن مادته الثالثة، على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

يُشار إلى أن “برومات البوتاسيوم” هي مركب كيميائي له الصيغة KBrO3، وهي مادة مؤكسدة قوية جدا وتأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، وتُستخدم “برومات البوتاسيوم” كمادة محسنة للخبز ولأغراض أخرى مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل ولكن بعد تبين ومعرفة بعض مضاعفاتها الصحية تم إيقاف استخدامها في بعض الدول، والتأكيد على منع جميع المخابز من إضافة “برومات البوتاسيوم”.