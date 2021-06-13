وزير الاقتصاد والتجارة يستعرض مع نظيره التونسي تحضيرات اجتماع اللجنة المشتركة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، خلال زيارته إلى الجمهورية التونسية، مع وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، أعمال اللجان الفنية لتسهيل حركة الموطنين والسلع والخدمات عبر كافة المنافذ.

كما استعرض الجانبان التحضيرات لاجتماع اللجنة الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، في العاصمة طرابلس خلال شهر مايو الماضي.