وزير الاقتصاد والتجارة يُناقش الصعوبات والعراقيل التي تُواجه رجال الأعمال في توريد السلع

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة بالمناطق، واتحاد الصناعة الليبية، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، رجال الأعمال من مختلف المناطق.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لوضع آلية وضوابط تشكيل غرف التجارة والصناعة بالمناطق وسُبل توحيد أسعار السلع بالسوق المحلي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تُواجه رجال الأعمال في توريد السلع والخدمات، والسُبل الكفيلة بحلحلتها بهدف توفير مخزون إستراتيجي للسلع الأساسية بشكل يضمن انسيابها واستقرار أسعارها في السوق المحلي، وكذلك وضع آلية لتشكيل الغرف بالمناطق وتعديل وتطوير اللوائح المنظمة لها.

كما تم خلال الاجتماع طرح إمكانية تفعيل المشروعات المتوقفة بكافة المناطق بالدولة واستئناف العمل بها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الوزير إن القطاع الخاص هو الداعم والرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني وشريك فعلي للدولة في تنمية الاقتصاد والصناعة المحلية ويجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية والعمل بجانب الجهات المختصة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص مع المواطن، وفق قوله.