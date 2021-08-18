وزير الاقتصاد والتجارة يُوعز بتحديد أسعار السلع الأساسية

وجَه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تعليماته لمراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية، من أجل إعداد مقترح تحديد أسعار للسلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأريعاء، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات.

وأكد الحويج خلال الاجتماع، أن الوزارة تحرص على تنفيذ مهامها المناطة بها في كافة المدن والمناطق عن طريق المراقبات وتحديد أولوياتها في متابعة الأنشطة التجارية ومراقبة الأسعار وانسياب السلع بالسوق المحلي، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.

كما شدّد وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة اضطلاع المراقبات بمهامها وتحمل مسؤولياتها في تحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطن.

هذا وناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبات في أداء عملها وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير أداء المراقبات بالمناطق، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.