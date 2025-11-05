وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون التجاري مع المغرب

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع القنصل العام للمملكة المغربية لدى ليبيا، بوزكري الريحاني، سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين خلال اجتماع عقد في ديوان الوزارة.

وتناول اللقاء الذي حضره مستشار الوزير ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، شذر الصيد، مناقشة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين ليبيا والمغرب وإمكانية مراجعتها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة ويفعل الشراكة الاستثمارية بين الشركات وأصحاب الأعمال في كلا البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية دعم القطاع الخاص من خلال تسهيل حركة رجال الأعمال والشركات بين البلدين، بما في ذلك منح تأشيرات الدخول وتفعيل خط تجاري بحري مباشر بين ليبيا والمغرب.

كما تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لزيارة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي إلى المملكة المغربية، بناءً على دعوة رسمية من نظيره المغربي، للمشاركة في المنتدى الثاني للأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي سيُعقد في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وتعد الزيارة فرصة لعقد اجتماعات مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية المغربية لتعزيز الروابط الاقتصادية والتشبيك بين المؤسسات المختصة والقطاع الخاص في البلدين.