«الحويج» يبحث سبل تسهيل الحركة التجارية عبر منفذ رأس إجدير

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا موسّعًا يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بمقر ديوان الوزارة، لمناقشة سير الحركة التجارية عبر منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، والعراقيل التي تواجه تصدير السلع الليبية إلى السوق التونسي.

وحضر الاجتماع عددا من المسؤولين والممثلين عن القطاعين العام والخاص، من بينهم مدير عام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس الغرفة التجارية الليبية التونسية، وعدد من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الليبية المتعاملة مع القطاع الخاص التونسي، إلى جانب مسؤولي إدارات التجارة الداخلية والغرف التجارية، والاستيراد والتصدير، والجودة.

وتم خلال اللقاء استعراض التحديات الفنية والضبطية التي تواجه الشركات الليبية المصدّرة للمنتجات المحلية، رغم حصولها على شهادات مطابقة للمواصفات القياسية المعترف بها في كلا البلدين بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

وطالب أصحاب الشركات الوزير بالتدخل لمعالجة بعض الإجراءات المتعلقة بمركز البحوث الصناعية والمصلحة العامة للجمارك، مؤكدين أهمية تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز فرص الصادرات الليبية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة وقّعت عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع وزارة التجارة التونسية، بدعم من رئيس حكومة الوحدة