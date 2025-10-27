وزير الاقتصاد يبحث سبل تعزيز بيئة الأعمال مع رؤساء الهيئات الحكومية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا مع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة، لبحث سبل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي في ليبيا.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، عبدالعزيز الشاوش، ورئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عصام العول.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى آليات التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص.

كما تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجان متابعة مشتركة للإشراف على تنفيذ ومتابعة الخطط والمشروعات المقترحة، بهدف تسريع العمل في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.