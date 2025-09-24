وزير الاقتصاد يبحث مع السفير الجزائري تعزيز التعاون التجاري

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج”، مع سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا، “عبد الكريم ركايبي”، في ديوان الوزارة يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025.

وركز اللقاء على تعزيز التعاون التجاري بين الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين، وبحث سبل تنمية التبادل التجاري بين ليبيا والجزائر.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره أيضًا “فرج البي” رئيس قسم التعاون الدولي، مناقشة الترتيبات لعقد الدورة الخامسة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المؤسسات المختصة.

كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه زيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على تفعيل الخط البحري بين البلدين، وكذلك المنفذ البري “الدبداب”، إضافة إلى التشبيك بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن “الحويج” الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في دعم جهود الاستقرار في ليبيا، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن ليبيا تتطلع إلى رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.

وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة دعوة رسمية إلى نظيره الجزائري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات لزيارة طرابلس، على رأس وفد يضم أصحاب الأعمال والشركات الجزائرية، لتنظيم منتدى اقتصادي مشترك.

كما تم الاتفاق على قيام وفد فني من وزارة التجارة الخارجية الجزائرية بزيارة إلى ليبيا لبحث الترتيبات اللازمة لتنظيم وتبادل الزيارات بين الجانبين.