وزير الاقتصاد يبحث مع القائم بالأعمال الألماني تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبوشيحة، اجتماعاً مع القائم بالأعمال بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا دانيال شيمسكي في ديوان الوزارة، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة.

وتناول الاجتماع أوضاع الشركات الألمانية المتعاقدة على مشاريع خدمية واستثمارية في مختلف المناطق، وآلية تسوية أوضاعها لاستئناف عملها ضمن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المكانية.

وأشار الوزير المكلف إلى الدور البارز لجمهورية ألمانيا على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا تقديم الوزارة كافة التسهيلات للشركات الألمانية، والتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما بحث الجانبان تنظيم لقاءات مشتركة تضم الغرف التجارية وأصحاب الأعمال من كلا البلدين، وترتيب زيارة إلى المنطقة الحرة بمصراتة لدعم الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مشاريع في قطاعات ذات اهتمام مشترك.

وحث الوزير القائم بالأعمال الألماني على الإسراع باستئناف عمل خطوط الطيران الألمانية عبر المطارات الليبية لتسهيل التواصل بين الفعاليات الاقتصادية.