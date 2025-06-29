وزير الاقتصاد يبحث مع شركة الزاوية تنظيم استيراد الأسفلت وزيوت المحركات ودعم المنتج المحلي

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال اجتماع عقده تنظيم استيراد مادتي الأسفلت (البيتومين) وزيوت المحركات، بحضور رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط عماد سالم بن كورة، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.

وتركز الاجتماع على وضع آلية لضبط عمليات الاستيراد بما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية، ومنح الأولوية لمنتجات شركة الزاوية في إطار دعم الصناعة الوطنية وتحقيق معايير الجودة في السوق المحلي.

وشدد الوزير على ضرورة تقيد الموردين بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، لحماية السوق من المنتجات غير المطابقة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواد المتداولة.

كما تناول الاجتماع التحديات الناجمة عن زيادة الطلب على مادة الأسفلت، والمشاكل الفنية التي تسببت فيها بعض الشحنات المستوردة، حيث تقرر اعتماد آلية تلزم شركة الزاوية بتغطية الاحتياجات المحلية أولاً، مع إمكانية اللجوء إلى الاستيراد فقط في حال وجود عجز، وبشروط تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز حضور المنتج المحلي، وضمان جودة المواد المستخدمة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والخدمات.