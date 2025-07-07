وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة زليتن تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، رئيس وأعضاء لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، حيث اطلع على رؤية اللجنة لتطوير آليات العمل بالغرفة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الحويج خلال اللقاء على أهمية الغرف التجارية كشريك محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل مع الشركات والمستثمرين، وتشجيع المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويحفّز النمو في مختلف القطاعات.

ودعا الوزير إلى تفعيل التنسيق بين الغرف التجارية ووزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها، موجّهًا الإدارات والمكاتب المختصة بتعزيز التشاور والتعاون مع الغرف، ودعم جهودها في تمكين القطاع الخاص، والنهوض بالصناعة المحلية ضمن رؤية الوزارة للتنمية الاقتصادية المستدامة.