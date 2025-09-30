وزير الاقتصاد يتابع تنفيذ مشروع «أرض المعارض» جنوب طرابلس

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بحكومة الوحدة الوطنية، الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مشروع إنشاء أرض المعارض بمنطقة غوط أبوساق جنوب غرب العاصمة طرابلس، وذلك خلال اجتماع موسع جمعه مع عصام أبوعميد، عميد بلدية العامرية، وعصام العول، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وخلال الاجتماع، استعرض الحويج خطة الهيئة العامة للمعارض بشأن المشروع، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني واضح يضمن سرعة الإنجاز والتزام جميع الأطراف بخطوات التنفيذ.

كما أكد على أهمية أن يُقام المشروع وفق أسس استثمارية حديثة تعزز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للمعارض والفعاليات الاقتصادية.

وفي ذات السياق، دعا الوزير إلى تنشيط المعارض والأنشطة الاقتصادية داخل بلدية العامرية، بما يساهم في تعزيز الحراك التجاري المحلي، جذب الاستثمارات، وتوسيع دائرة التنمية.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، مما يعزز التجارة ويخدم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا.