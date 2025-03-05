وزير الاقتصاد يتفقّد الأسواق لـ«متابعة الأسعار» خلال شهر رمضان

في إطار جهود وزارة الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية، لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، قام وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، اليوم بجولة تفقدية لعدد من الأسواق ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضروات، للاطلاع على أوضاع السوق المحلّيّ ومستوى توفر السلع الأساسية.

وهدفت الجولة إلى “متابعة الأسعار والتأكد من استقرارها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيضها خلال شهر رمضان المبارك، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالأسعار العادلة وتوفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية”.

وأكد الوزير أن “وزارة الاقتصاد والتجارة تواصل جهودها لضبط السوق وتعزيز الرقابة على الأسعار، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان عدم استغلال المواطنين خلال الشهر الفضيل”.

كما شدد على أن “الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك”.

ودعا “جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع الجهات المعنية، والالتزام بالتسعيرة المحددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال الشهر المبارك”.