وزير الاقتصاد يستعرض سير عملية توزيع الوقود

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً مع لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بمقر الشركة في طرابلس.

ويأتي الاجتماع لبحث آلية توزيع الوقود على شركات التوزيع وِسُبل تنفيذها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورؤساء شركات توزيع الوقود، المشاكل والصعوبات التي تواجه شركة البريقة وشركات التوزيع في سير عمليات توريد وتوزيع الوقود على المحطات وكيفية معالجتها.

وحثَ الوزير شركة البريقة وشركات التوزيع على العمل وفق آلية موحدة تسهم في تنظيم عمليات التوريد والتوزيع على محطات الوقود وتضمن انسياب مادة الوقود بشكل منظم والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحلحلة المشاكل القانونية والمالية التي تواجها في أداء عملها.

من جانبه تطرق رئيس مجلس إدارة شركة البريقة المهندس إبراهيم ابوبريدعة، بالحديث عن مسببات الأزدحام بمحطات الوقود وكيف أن البريقة مع شركاء العمل شركات التوزيع وجمعيات نقل الوقود والأجهزة الأمنية استطاعوا حل مشكلة الازدحام، ونوه بأنه لا مناص من التعاون والعمل المشترك في الأزمات وغيرها من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وفق قوله.