وزير الاقتصاد يستعرض مع وفد صيني مشاريع الاستثمار والبنية التحتية

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً اليوم السبت، بمقر الوزارة في طرابلس، ضمَ عدد من الشركات الصينية الحكومية والخاصة.

ويأتي اللقاء لبحث سُبل التعاون في مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستعرض الوفد نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الإستثمارية وتطوير البنية التحية.

كما تم التطرق إلى عدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها هذه الشركات بالدول العربية والأفريقية ومنها قيد التنفيذ.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق بالدولة في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة الليبية لديها القوانين والتشريعات التي تُوفر الأمان والحماية للمستثمرين وستعمل على توفير كافة التسهيلات للشركات الأجنبية حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع المستهدفة بكافة المناطق بالدولة.

ويقوم وفد اقتصادي تجاري صيني رفيع المستوى، هذه الأيام بزيارة إلى ليبيا، بهدف التشاور مع السلطات والشركات الليبية ورجال الأعمال في عملية التعاقد والاستثمار ضمن خطط عمل حكومة الوحدة الوطنية للإعمار والبناء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن عدد من المسؤولين بالحكومة التقوا مع الوفد رفيع المستوى من شركة (kimberley CAPITAL Holding) المتخصصة في مجال الاستثمار العالمي وبرفقتهم مجموعة من أكبر الشركات الحكومية الصينية في مجال البترول والإعمار وبناء الجسور والكباري والموانئ النفطية والبحرية والبنية التحتية، وهذه الشركات تعد من الشركات الكبيرة على المستوى الدولي ومن ضمن الـ (500) شركة ضخمة في العالم.

وأوضحت المصادر أنه تم خلال هذه اللقاءات مع الوفد الصيني التركيز على التشاور والتباحث حول إمكانية الاستفادة من الخبرات الصينية في عمليات الإعمار والبناء التي تعتزم السلطات الليبية القيام بها، وفرص التعاقد مع الشركات الصينية للمشاركة في عملية الإعمار.