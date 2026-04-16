وزير الاقتصاد يطلق مساراً جديداً لـ«التعاون الاستثماري» مع الصين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية السفير الصيني لدى ليبيا، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وذلك في ديوان الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة أن اللقاء تناول آفاق تطوير الشراكة الثنائية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، مع التركيز على توسيع مجالات الاستثمار، والاستفادة من الخبرات الصينية في مشاريع التنمية الاقتصادية داخل ليبيا.

كما استعرض الجانبان نتائج الزيارات السابقة إلى جمهورية الصين الشعبية، التي جرت برئاسة رئيس اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني، في إطار دعم مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، خُصص لمتابعة أوضاع إمدادات المحروقات إلى السوق المحلي، ومراجعة وتيرة التوريدات الخارجية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

وبحسب الوزارة، ناقش الاجتماع مستويات المخزون الاستراتيجي داخل البلاد، وتقييم جاهزية منظومة الإمداد لضمان استمرارية التغطية دون انقطاع، بما يعزز استقرار السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على إعداد خطة متكاملة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط، تتضمن آليات تعزيز المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر التوريد، على أن تُعرض على المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، بما يدعم الأمن الطاقي ويرفع كفاءة إدارة الإمدادات على المستوى الوطني.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية التنسيق المستمر ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجاته بكفاءة واستدامة.